Московские власти планируют автоматически продлевать права водителям, не замеченным в регулярном нарушении правил дорожного движения.

«Сейчас у нас есть все данные, чтобы за два месяца до окончания действия прав проинформировать об этом. А еще лучше, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие», — рассказал руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Алексей Чукарин.

Водительские права нужно обновлять каждые 10 лет. Сейчас это можно сделать в многофункциональном центре, предоставив заявление, старые права, паспорт и прописку. Новые права изготовят за пять дней.

Источник: «Коммерсантъ»