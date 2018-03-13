В Москве из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности 14 марта, следует из прогноза Гидрометцентра. Погода в этот день будет потенциально опасна.

В ночь на среду синоптики обещают облачность, небольшой снег и гололед. Порывы южного ветра местами усилятся до 15 метров в cекунду. Температура воздуха опустится до минус 3–5 градусов. Днем потеплеет до нуля.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванных проводов.

Источник: Гидрометцентр