Температура воздуха в Москве впервые за текущую весну достигла плюсовых значений, сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным метеостанции ВДНХ, днем 13 марта воздух прогрелся до плюс 0,8 градуса. Подобная погода сохранится и в среду, 14 марта.

«Уже в четверг в Москве похолодает, ожидается до минус 8–10 градусов, а в пятницу и субботу в ночные часы температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов. Мы можем говорить о рекордных значениях», — рассказали синоптики о погоде в ближайшие дни. Ожидается, что морозы в столице сохранятся до воскресенья, 18 марта.

Источник: информационное агентство «Москва»