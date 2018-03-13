К июню 2018 года Сбербанк и MD Medical Group запустят маркетплейс медицинских услуг. Их оказанием займутся центры «Мать и дитя» через онлайн-сервис DocDoc.

Пользователям будут доступны консультации для беременных и молодых мам, медицинские обследования, дородовое и послеродовое сопровождение, лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и медицинское страхование. Пациенты смогут воспользоваться услугами в формате телемедицины или записаться на прием к специалисту в одном из учреждений сети в регионах присутствия.

В будущем маркетплейс будет расширяться за счет новых партнеров. Речь идет о крупнейших медицинских сетях, однако детали Сбербанк не раскрывает.

Ранее Сбербанк запустил социальный сервис «Островок безопасности». Проект должен помочь детям, которые заблудились на улице, так как зачастую они боятся обратиться к незнакомым взрослым.

Источник: «Интерфакс»