Самые привлекательные женские имена по версии Tinder
Приложение для знакомств Tinder опубликовало самые привлекательные женские имена в российской версии сервиса: их обладательницы чаще других получают свайп вправо.
Место
Имя
Кристина
Елизавета
Валерия
Ангелина
Милана
Илона
Ксения
Виолетта
Дарина
Влада
На выбор профиля может повлиять фото в одежде более ярких цветов. Напротив, помешать знакомствам могут фото в солнцезащитных очках и шляпе. Интерес повышает также подключенный к профилю Instagram.
Ранее Tinder публиковал аналогичные рейтинги по другим странам. Самыми популярными именами в США стали Ханна, Эмма и Лорен. В тройку лидеров во Франции вошли Ализе, Хлоя и Карла, а в Великобритании — Амелия, Холли и Грейс. Среди австралийских девушек популярностью пользуются Саманта, Мэдисон и Монтана, а в Польше — Памела, Александра и Роксана. В топ Индии попали Аанчал, Сонал и имя Критика, тогда как в Швеции — Вильма, Нелли и Вендела.
Ранее Tinder также представил рейтинг самых привлекательных мужских имен.
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