Приложение для знакомств Tinder опубликовало самые привлекательные женские имена в российской версии сервиса: их обладательницы чаще других получают свайп вправо.

Место Имя

Кристина

Елизавета

Валерия

Ангелина

Милана

Илона

Ксения

Виолетта

Дарина

Влада

На выбор профиля может повлиять фото в одежде более ярких цветов. Напротив, помешать знакомствам могут фото в солнцезащитных очках и шляпе. Интерес повышает также подключенный к профилю Instagram.

Ранее Tinder публиковал аналогичные рейтинги по другим странам. Самыми популярными именами в США стали Ханна, Эмма и Лорен. В тройку лидеров во Франции вошли Ализе, Хлоя и Карла, а в Великобритании — Амелия, Холли и Грейс. Среди австралийских девушек популярностью пользуются Саманта, Мэдисон и Монтана, а в Польше — Памела, Александра и Роксана. В топ Индии попали Аанчал, Сонал и имя Критика, тогда как в Швеции — Вильма, Нелли и Вендела.

Ранее Tinder также представил рейтинг самых привлекательных мужских имен.