Московские интернет-пользователи стали чаще использовать мобильную связь вместо общественных сетей Wi-Fi.

По данным аналитической компании EY, за последние два года количество Wi-Fi-точек в столице увеличилось более чем в десять раз. При этом число сессий в публичных сетях начало сокращаться. Если в июле 2017 года аналитики зафиксировали 360 тысяч сессий, то в январе 2018-го этот показатель сократился до 183 тысяч.

Опросы показали, что в большинстве случаев москвичи отказываются от общественного Wi-Fi из-за сложной авторизации, навязчивой рекламы и низкой степени защиты сетей. Такие причины назвали 65 % респондентов.

Источник: «РБК»