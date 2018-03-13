В Москве на стройке комплекса «Парк легенд» произошло обрушение грунта
В Москве при строительстве жилого комплекса «Парк легенд» на территории бывшего завода ЗИЛ обрушился грунт.
Обвал грунта произошел по адресу: улица Автозаводская, владение 23. Строители прокладывали канализацию на территории комплекса. «Пока неизвестно, есть ли жертвы. Наши инспекторы пытаются это выяснить», — сообщили в Мосгосстройнадзоре.
Сейчас следователи работают на месте аварии.
Застройщиком объекта является АО «Корпорация ТЭН».
Источник: РБК
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