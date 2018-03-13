В Москве при строительстве жилого комплекса «Парк легенд» на территории бывшего завода ЗИЛ обрушился грунт.

Обвал грунта произошел по адресу: улица Автозаводская, владение 23. Строители прокладывали канализацию на территории комплекса. «Пока неизвестно, есть ли жертвы. Наши инспекторы пытаются это выяснить», — сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Сейчас следователи работают на месте аварии.

Застройщиком объекта является АО «Корпорация ТЭН».

Источник: РБК