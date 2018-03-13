Роспотребнадзор в преддверии Всемирного дня прав потребителей открыл горячую линию по защите прав потребителей.

До 26 марта специалисты ведомства, а также работники консультационных центров для потребителей ответят на вопросы россиян о приобретении товаров и услуг, в том числе через интернет.

Информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Всемирный день прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта с 1983 года.

Источник: Роспотребнадзор