Пользователи мессенджера Telegram подали в суд на ФСБ. Иск поступил в Мещанский суд Москвы.

По словам адвоката и юриста общественной организации «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна, организация получила 35 доверенностей от пользователей. «Это более чем достаточно для коллективного иска. Пользователи просят признать незаконным требование ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений», — сказал адвокат.

«Дело против Telegram — это не просто частное дело коммерческой компании. Это дело против всех пользователей интернета в России», — заявил Дарбинян.

Ранее журналисты Олег Кашин и Александр Плющев решили подать иск к Федеральной службе безопасности. Причиной такого решения стало требование ФСБ предоставить ключи шифрования от личной переписки пользователей.

ФСБ требует передать ей ключи шифрования от личной переписки пользователей в рамках «антитеррористического» пакета законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Согласно этим законам, с 2018 года провайдеры и сотовые операторы также должны будут хранить переписку пользователей в течение полугода.

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Источник: РБК