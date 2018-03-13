Министерство юстиции добавило в список «нежелательных» в России две европейские организации по наблюдению на выборах.

Первая из них — «Европейская платформа за демократические выборы». Она базирующаяся в Германии. Организация создана в 2012 году в Варшаве представителями 13 общественных организаций из разных стран Европы. В ее координационный совет входит основательница ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.

Также в список «нежелательных» попал «Международный центр электоральных исследований», созданный в 2013 году.

Сейчас «нежелательными» в России признаны 13 организаций, в том числе связанные с Михаилом Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Также в России по требованию Генпрокуратуры закрыли доступ к сайту «МБХ медиа». Его поддерживает команда заблокированного издания «Открытая Россия».

С 3 июня 2015 года в России действует закон, позволяющий присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус нежелательных, если их деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Таким НПО запрещается вести работу на территории страны и распространять информационные материалы.

Источник: Медуза, Министерство юстиции