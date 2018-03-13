ФСБ вместе с МВД задержала 60 членов этнической группировки, которая переправляла сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях.

В ходе обысков по 17 адресам обнаружено три лаборатории, в которых изготавливались поддельные документы. Изъяты печати, штампы о пересечении государственной границы, бланки российских миграционных карт, оригиналы и копии иностранных паспортов.

Помимо переправки боевиков в Сирию и Ирак группировка занималась незаконной легализацией в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

Источник: РБК