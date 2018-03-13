Центральная избирательная комиссия почистила базу данных избирателей. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Мы сейчас чистим очень серьезно. Вычистили уже более 2 миллионов. Я полагаю, что ко дню голосования все существенно почистим. Элла Памфилова, глава ЦИК России

Ранее был «двойной счет по избирателям и много «мертвых душ», отметила глава ЦИК.

По данным на 1 января, число избирателей в России составляло почти 109 миллионов человек и более 1,87 миллионов человек — за пределами страны.

Источник: РБК