Петербуржец Илья Капустин покинул Россию и попросил политического убежища в Финляндии. Капустин проходит свидетелем по делу антифашистов, обвиняемых в подготовке насильственного захвата власти.

Ранее он пожаловался на пытки со стороны сотрудников ФСБ. По словам мужчины, перед допросом в ФСБ его затащили в микроавтобус, избили и нанесли несколько ударов электрошокером. «Один из похитителей сказал, что мне могут переломать ноги и выбросить в лесу, где мне никто не поможет», — рассказывал он.

Перед отъездом в Финляндию Капустин попросил Следственный комитет предоставить ему меры государственной защиты. «Илья обратился с ходатайством о мерах госзащиты, так как опасался мести. В ходатайстве было отказано, поэтому Капустин обратился за финской визой, покинул территорию России и попросил убежища», — отметил его друг.

Информацию о прошении убежища подтвердили в иммиграционной службе Финляндии. По данным ведомства, в 2017 году об убежище Финляндию попросили около 400 граждан России.

В ночь на 26 января в Петербурге обыскали антифашистов Виктора Филинкова и Игоря Шишкина. Позднее их арестовали, а дело засекретили. Филинков сообщил, что сотрудники ФСБ пытали его, Следственный комитет проверяет эту информацию. Шишкин согласился признать вину и сотрудничать со следствием.

У петербургского здания ФСБ и на Невском проспекте провели ряд акций против преследования антифашистов. 11 марта неизвестные распылили газ в баре Holy Water, где проходил концерт в поддержку активистов.

Источники: «Фонтанка», Iltalehti