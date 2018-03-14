Москва в дипломатическом обращении к Лондону заявила о недопустимости ультимативных заявлений по делу Скрипаля в диалоге ядерных держав, заявила в эфире канала «Россия 1» представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала Москве 24 часа на объяснение, каким образом отравляющее вещество «Новичок» из России могли использовать для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Захарова назвала слова Мэй «абсолютным шоу».

«Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?» — спросила она. Захарова призвала другие страны не пугать Россию после слов президента Владимира Путина о разработке новых вооружений, не имеющих мировых аналогов: «После того, о чем говорил президент, ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать — я даю России 24 часа. Это ж не разговор вообще».

По закону, в подобной ситуации стране, потенциально связанной с использованным отравляющим веществом, следует подать запрос по двустороннему каналу. На ответ у второй стороны есть десять дней.

Тогда же представительница МИДа добавила, что в случае, если в Великобритании закроют RT, в России перестанут работать все британские СМИ. По информации Захаровой, о яде, которым отравили Скрипаля, Великобритании неизвестно, а все утверждения о его происхождении делаются через СМИ.

Ранее Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз отечественным журналистам, работающим в Лондоне.

Источник: «Дождь»