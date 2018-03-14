В регионах пройдут массовые акции в день выборов президента 18 марта и в следующие дни. С их помощью планируется поддержать победу действующего президента Владимира Путина, рассказали «Коммерсанту» в Центральном федеральном округе России.

Мероприятия 18 марта планируется приурочить к годовщине присоединения Крыма. Митинги в этот день в севастопольском и свердловском отделениях организует «Единая Россия». В Уфе, Саратове и Ростове-на-Дону единороссы готовят акции на 19 марта.

Участие в акциях подтвердили и в КПРФ, которая планирует три мероприятия в Москве и других городах с 19 по 21 марта. Митинги посвятят проведению честных и справедливых выборов.

В «Яблоке» и ЛДПР пока не планируют проводить никакие акции в связи с выборами.

Источник: «Дождь»