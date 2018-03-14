Более 800 навигационных указателей-наклеек на станциях Московского центрального кольца заменят на антивандальные лайтбоксы.

Речь идет о замене табличек, которые находятся на столбах навесов и информируют об остановках на первом и втором главных путях.

Существующие наклейки были временным вариантом, так как не подходили для эксплуатации под открытым небом: «Они отклеиваются во время холода, из-за осадков теряют свой внешний вид», — объяснили в МЦК.

Кроме того, в скором времени на станциях МЦК установят стенды с правилами безопасного поведения на железной дороге.

Источник: информационное агентство «Москва»