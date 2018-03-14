В Торгово-промышленной палате предупредили о возможном дефиците рецептурных лекарственных лекарств в случае принятия закона, разрешающего продажу препаратов в магазинах.

В ТПП считают, что продажа безрецептурных медикаментов в супермаркетах может привести «к таким драматическим <...> последствиям, как закрытие аптечных организаций». В результате снизится доступность рецептурных лекарств для россиян.

В ведомстве также отметили, что «реализация заложенных в законопроекте предложений приведет к созданию для торговых организаций исключительных условий, не соответствующих нормам добросовестной конкуренции».

Сейчас в Минпромторге изучают отзывы участников рынка, полученные в ходе общественного обсуждения законопроекта, которое завершилось 17 января.

Ранее российское правительство предложило разрешить продавать лекарства в торговых сетях. По данным агентства «РБК», такую инициативу Минздраву поручил проработать вице-премьер Игорь Шувалов.

Источник: «Известия»