В московских школах могут запустить проект «Я — россиянин» с онлайн-квестами о традиционных религиях России. Разработка курса сейчас обсуждается с авторами проекта.

Дополнительные занятия составят на основе выпущенного ранее набора для учащихся 4–6 классов «Чемоданчик для творчества „Я — россиянин“». В него вошли фильм «Традиционные религии России», 17 настольных игр и творческие задания. В комплект также включили наборы «Христианское пасхальное яйцо», «Исламская мозаика», «Буддийская мандала», «Иудейская кипа».

Председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев рассказал, что электронный курс планируется проводить с элементами игры.

Источник: Агентство «Москва»