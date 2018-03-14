В МЧС предупредили о непогоде в Москве в ближайшие часы с сохранением до ночи на 15 марта. По данным ведомства, в регионе ожидаются мокрый снег, гололед и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Пешеходов призвали соблюдать осторожность на улице, а также обращать внимание на воздушные линии электропередачи, шаткие строения и деревья. Водителям рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях.

Синоптики сообщили также о ледяном дожде вечером 14 марта, после 18:00, который сменят снегопады, и о гололедице.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванных проводов.

Источник: Агентство «Москва»