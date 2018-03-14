Доходный дом Григория Горбунова в Преображенском районе выставили на аукцион по программе льготной аренды сроком на 49 лет. Здание московского промышленника-старообрядца имеет статус объекта культурного наследия.

Дом Горбунова передадут победителю, который отреставрирует здание площадью более тысячи квадратных метров. Работы должны провести за четыре-пять лет. Начальная стоимость лота — 7,5 миллиона рублей.

Доходный дом построен в 1905 году. В кирпичном здании три этажа и подвал. Торги состоятся 19 апреля, а заявки принимаются до 13 апреля.

Источник: Сайт мэра Москвы