29-я Всемирная конференция разработчиков, на которой ожидается презентация новинок Apple, пройдет в Калифорнии с 4 по 8 июня.

Аналитики предполагают, что компания представит новые iOS и MacOS и бюджетные версии iPad и MacBook. Также ожидается новая версия iPad Pro, поддерживающего технологию распознавания лиц FaceID.

Ранее инсайдеры сообщали о планах компании представить три новых айфона и бюджетный MacBook на сентябрьской презентации.

Источник: The Verge