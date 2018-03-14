Центр погоды «Фобос» сообщил об аномальных для марта морозах в столичном регионе в конце недели.

По данным синоптиков, температура в Московской области опустится до минус 25 градусов. Чуть теплее — до минус 20 градусов — будет ночью в выходные в столице. Потепление придет только в воскресенье, когда воздух прогреется до минус 3–5 градусов.

«В четверг Москву засыплет снегом. По расчетам, мегаполису достанется около трети месячной нормы осадков — около 10 миллиметров. В таких условиях сугробы подрастут на 6–8 сантиметров. В конце недели снегопады сменятся нешуточными морозами. И даже весеннее солнце с трудом будет нивелировать обрушившееся похолодание», — рассказали специалисты.

Источник: Агентство «Москва»