«ВКонтакте» вместе с творческой лабораторией Ивана Урганта запускает ежедневную онлайн-игру «Клевер» с ежемесячным призовым фондом миллион рублей.

Чтобы выиграть приз, участники должны правильно ответить на 12 вопросов. У каждого из них три варианта ответа. Если победителей будет несколько, то миллион разделят поровну.

Проводить игру будут постоянные ведущие, отобранные творческой лабораторией Урганта. В качестве приглашенных ведущих в проекте будут участвовать знаменитости, в том числе и Иван Ургант.

Первая игра пройдет 14 марта в 13:00. Для участия необходимо скачать приложение «Клевер» и быть зарегистрированным во «ВКонтакте». Игра будет проходить ежедневно в прямом эфире в 13:00 и в 20:00 по Москве.

Источник: ТАСС