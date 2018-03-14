Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил долю счастливых людей в России.

85 % россиян считают себя счастливыми

С 1990 года количество счастливых людей увеличилось почти вдвое, а доля несчастливых снизилась до 13 %. Прежде счастливыми себя признавали лишь 44 % респондентов, тогда как несчастными — 27 %.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что рост произошел «несмотря на все кризисы, военные тревоги и прочее».

Источник: ТАСС