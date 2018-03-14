Сколько россиян считают себя счастливыми
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил долю счастливых людей в России.
85 %
россиян считают себя счастливыми
С 1990 года количество счастливых людей увеличилось почти вдвое, а доля несчастливых снизилась до 13 %. Прежде счастливыми себя признавали лишь 44 % респондентов, тогда как несчастными — 27 %.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что рост произошел «несмотря на все кризисы, военные тревоги и прочее».
Источник: ТАСС
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