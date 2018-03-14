В Москве сотрудники полиции пришли с обыском к активисту «Левого блока» Владимиру Журавлеву, сообщили в штабе движения «Открытая Россия».

После того как мужчина отказался пускать полицейских, ему выломали дверь и угрожали статьей 282 — «возбуждение ненависти либо вражды». После обыска Журавлева повезли на допрос.

Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела о вандализме в отношении анархистки Елены Горбань, по которому Журавлев проходит как свидетель.

По данным «Открытой России», у правоохранительных органов всего было пять ордеров на обыск. Обыск должен был состояться в штабе «Левого блока» и еще в трех квартирах, в том числе у активистов «Народной самообороны». Обыск в штабе подтвердил координатор движения Василий Кузьмин.

Недавно «Левый блок» проводил акцию в поддержку «Забастовки избирателей». 11 марта активисты вывесили баннер с надписью «2018 марта — фокусы и клоуны» на Московском цирке Никулина.

Источник: «ОВД-Инфо»