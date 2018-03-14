Московский международный университет запускает открытый лекторий для интересующихся психологией, журналистикой, маркетингом и продюсированием.

Первая встреча состоится в четверг, 15 марта, в 19:00. На ней психотерапевт Александр Сосланд расскажет о современном понимании свободы и несвободы и способах начать мыслить и жить независимо. 29 марта врач-психиатр Алексей Филатов проведет мастер-класс «FaceReader» по чтению эмоций по лицу, а 4 апреля психолингвист Марина Новикова-Грунд прочитает лекцию «Интуиция и ее экспликация».

Программа остальных занятий пока уточняется. Среди спикеров уже значатся тележурналист Владимир Раевский, медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун, журналист Митя Алешковский и другие.

Вход на все лекции свободный, но потребуется предварительная регистрация.

Источник: ММУ