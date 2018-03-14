Управления Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и Министерства внутренних дел закупают программы израильской компании Cellebrite, недавно объявившей о взломе последней модели iPhone. На соответствующие документы, размещенные на сайте госзакупок, обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

Например, управление СК по Волгоградской области приобрело у компании комплекс UFED Touch2 для автономного съема информации за 800 тысяч рублей. МВД по Хабаровскому краю потратило 1,2 миллиона рублей на обновление программного обеспечения для исследования мобильных устройств UFED Touch.

Кроме того, оборудование Cellebrite приобрел Сбербанк. В пресс-службе банка рассказали, что оно используется для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Android.

Недавно программисты Cellebrite объявили, что смогли взломать последнюю операционную систему Apple iOS 11 и флагманский смартфон компании iPhone X.

В рекламном буклете на сайте компании говорится, что продукты Cellebrite способны разблокировать и извлечь информацию из любой модели iPhone и iPad, работающей на операционных системах от iOS 5 до iOS 11, а также из устройств на Android, включая смартфоны Samsung Galaxy, Galaxy Note, Alcatel, Google Nexus, HTC, Huawei, LG, Motorola, ZTE и другие.

Источник: «Русская служба Би-би-си»