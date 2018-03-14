Кадыров — о пристающих к Слуцкому девушках
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал в своем твиттере депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого ранее несколько журналисток обвинили в домогательствах.
Кадыров назвал депутата «братом» и сравнил домогательства с «комплиментом, сделать который — долг настоящих мужчин». Глава Чечни поблагодарил депутата за то, что «в трудные дни он был с нашим народом».
В конце февраля заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе рассказала о домогательствах со стороны Слуцкого. Следом за ней о похожем опыте рассказали продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и журналистка Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Последняя отметила, что диалог между ней и Слуцким был записан на диктофон. Журналисток поддержала официальный представитель МИД Мария Захарова. Сам Слуцкий все обвинения отрицает, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам сменить работу.
Источник: Рамзан Кадыров
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