Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал в своем твиттере депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого ранее несколько журналисток обвинили в домогательствах.

Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 14 марта 2018 г.

Кадыров назвал депутата «братом» и сравнил домогательства с «комплиментом, сделать который — долг настоящих мужчин». Глава Чечни поблагодарил депутата за то, что «в трудные дни он был с нашим народом».

В конце февраля заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе рассказала о домогательствах со стороны Слуцкого. Следом за ней о похожем опыте рассказали продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и журналистка Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Последняя отметила, что диалог между ней и Слуцким был записан на диктофон. Журналисток поддержала официальный представитель МИД Мария Захарова. Сам Слуцкий все обвинения отрицает, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам сменить работу.

Источник: Рамзан Кадыров