Компания «Инком-Недвижимость» составила рейтинг самых дорогих районов Москвы для покупки и аренды жилья.

Место

Район

Цена квадратного метра в рублях

Арбат

512 406

 Хамовники

461 735

Якиманка

430 445

Проспект Вернадского

386 837

 Пресненский

378 501

Тверской

377 847

Замоскворечье

369 432

Эксперты пояснили, что на Арбате цены на жилье и аренду каждый год ползут вверх, так как спрос превышает предложение. Реконструкция же Нового Арбата сделала район еще популярнее.

Дороговизну Хамовников связывают с тем, что район захватывает самый центр города. В свою очередь, Якиманка, Тверской и Пресненский районы отличаются близостью к большинству театров и галерей. Проспект Вернадского ругают за большие пробки, но он компенсирует этот недостаток хорошей экологией и парками. Замоскворечье же славится важнейшими культурными и историческими памятниками Москвы.

Источник: «Рамблер»