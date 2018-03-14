Самые дорогие районы Москвы
Компания «Инком-Недвижимость» составила рейтинг самых дорогих районов Москвы для покупки и аренды жилья.
Место
Район
Цена квадратного метра в рублях
Арбат
512 406
Хамовники
461 735
Якиманка
430 445
Проспект Вернадского
386 837
Пресненский
378 501
Тверской
377 847
Замоскворечье
369 432
Эксперты пояснили, что на Арбате цены на жилье и аренду каждый год ползут вверх, так как спрос превышает предложение. Реконструкция же Нового Арбата сделала район еще популярнее.
Дороговизну Хамовников связывают с тем, что район захватывает самый центр города. В свою очередь, Якиманка, Тверской и Пресненский районы отличаются близостью к большинству театров и галерей. Проспект Вернадского ругают за большие пробки, но он компенсирует этот недостаток хорошей экологией и парками. Замоскворечье же славится важнейшими культурными и историческими памятниками Москвы.
Источник: «Рамблер»
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