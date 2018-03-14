Компания «Инком-Недвижимость» составила рейтинг самых дорогих районов Москвы для покупки и аренды жилья.

Место Район Цена квадратного метра в рублях

Арбат 512 406

Хамовники 461 735

Якиманка 430 445

Проспект Вернадского 386 837

Пресненский 378 501

Тверской 377 847

Замоскворечье 369 432

Эксперты пояснили, что на Арбате цены на жилье и аренду каждый год ползут вверх, так как спрос превышает предложение. Реконструкция же Нового Арбата сделала район еще популярнее.

Дороговизну Хамовников связывают с тем, что район захватывает самый центр города. В свою очередь, Якиманка, Тверской и Пресненский районы отличаются близостью к большинству театров и галерей. Проспект Вернадского ругают за большие пробки, но он компенсирует этот недостаток хорошей экологией и парками. Замоскворечье же славится важнейшими культурными и историческими памятниками Москвы.

Источник: «Рамблер»