В субботу, 17 марта, состоится официальное открытие третьего проекта сети тематических шопинг-моллов компании Crocus Group — «Vegas Кунцево». Торговый центр находится на 56-м километре МКАД, между Можайским и Рублево-Успенским шоссе.

Комплекс оформили в итальянском стиле: пространство представляет собой город с улицами и цветочными балконами. Центральный атриум молла стал копией древнеримского Колизея.

Посетители праздника смогут поучаствовать в розыгрыше подарков от магазинов, увидеть театрализованное и световое шоу, посмотреть итальянское кино в кинотеатре «КАРО Кунцево», сфотографироваться в 3D-фотозоне и продегустировать кухню народов мира. Дети в это время послушают итальянские сказки и посетят занятия по косоплетению.

В этот день откроется лаборатория красоты Beautylab № 7 модели Алены Гавриловой. Для гостей организуют мастер-классы от визажистов Большого театра. На мероприятие придут Белла Потемкина, Маша Цигаль и бьюти-блогеры.

В новом Vegas появились также ледовый каток и спортивный комплекс Crocus Fitness. В числе представленных марок — Uniqlo, Pinko, Maje, ZARA, H&M, Guess, Monki, Tous, Lego, гипермаркет «Твой дом», магазины электроники Samsung, Sony Centre, «М.Видео», MediaMarkt. На фуд-корте разместились рестораны Zafferano, Osteria Mario, IL Патио, Starbucks и McDonalds.

Первый проект сети Vegas на Каширском шоссе открыли в 2011 году, а молл у метро «Мякинино» заработал в 2014 году.

Источник: Представители Vegas