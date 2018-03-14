Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о пакете жестких мер в отношении России в связи с отравлением Скрипаля. Москву обвинили в незаконном применении силы на территории государства.

Лондон вышлет 23 российских дипломата. Они должны покинуть страну в течение недели. Кроме того, будет ужесточен досмотр российских частных самолетов.

Также было объявлено, что британские министры и члены королевской семьи не приедут в Россию на чемпионат мира по футболу.

Мэй добавила, что обсудила ситуацию вокруг отравления Скрипаля с президентом США Дональдом Трампа, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По ее словам, они договорились действовать сообща.

Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в парке города Солсбери 4 марта. Великобритания изначально заявила о причастности России к инциденту и предупредила о возможных ответных мерах. Кремль свою причастность отрицает.

Источник: ТАСС