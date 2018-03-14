Великобритания не планирует ужесточать выдачу виз российским гражданам из-за скандала с отравлением Скрипалей.

«В данный момент вопрос в такой плоскости не рассматривается», — заявили в британском посольстве в Москве в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Аналитики предупреждали, что ужесточение визового режима могло негативно отразиться в том числе и на курсе рубля. Так как опасения на этот счет не подтвердились, его стоимость по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов во время выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, наоборот, выросла.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о санкциях в отношении России за «незаконное применение силы на территории чужого государства». Лондон решил выслать российских дипломатов, ужесточить досмотр частных самолетов и проигнорировать чемпионат мира по футболу. При этом Мэй подчеркнула, что ограничения не должны затронуть обычных граждан.

Причиной для введения антироссийских мер стало отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Их нашли в бессознательном состоянии в парке города Солсбери 4 марта. Великобритания сразу заявила о причастности России к этому инциденту. Кремль все обвинения отвергает.

Источник: ТАСС