Столичное управление МЧС предупредило, что неблагоприятная погода в Москве сохранится в течение всего четверга, 15 марта.

По прогнозам синоптиков, утром и днем горожан ожидает метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. К вечеру в столицу придет похолодание, из-за которого столбик термометра опустится до минус 10 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Гидрометцентр уже объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения, не погибнуть от оборванных проводов и разобраться с сугробами.

Источник: МЧС