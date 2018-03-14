Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях в России и тренироваться на ее территории. По его словам, это может быть опасно.

Жданов также призвал международные федерации не проводить турниры в России, сославшись на то, что это «страна-агрессор, которая систематически нарушает международное законодательство, в том числе в сфере спорта и антидопинговых правил».

Представители российских спортивных федераций уже выразили сожаление по поводу решения Украины «смешать спорт и политику». Они предупредили, что введенные ограничения лишь навредят украинским спортсменам.

Ранее Игорь Жданов объявил о бойкоте финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта. Также на соревнования отказались приехать сборные Канады, США и Чехии.

Источник: Игорь Жданов