Памятную табличку убитому в 2015 году Борису Немцову установят в пятницу, 16 марта, в 17:00 на улице Малая Ордынка, дом 3.

«Сегодня удалось завершить весь формальный марафон. Мы получили разрешение мэрии и, наконец, собрали подписи жильцов того самого дома», — рассказала в своем фейсбуке кандидат в президенты России Ксения Собчак, ранее обратившаяся в московскую мэрию для согласования установки мемориала.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в оппозиционера, нашли в Москве-реке.

Источник: Ксения Собчак