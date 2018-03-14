Власти Москвы отказались от идеи предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации, пожелавшим докупить дополнительные квадратные метры перед переездом в новое жилье.

По словам заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина, такое решение приняли, так как «ставки Центробанка из года в год падают, а количество ипотечных кредитов увеличивается», что свидетельствует об их доступности населению.

Он добавил, что горожане должны сами решать, брать им ипотеку или искать другие источники для оплаты дополнительных квадратных метров. «Это желания и возможности самого человека», — пояснил Хуснуллин.

В апреле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать механизм введения льготной ипотеки для участников программы реновации, которые захотят увеличить площадь жилья. Им планировалось предоставлять кредиты под 7–9 % годовых. Ипотечный механизм предполагалось запустить не раньше, чем к 2019 году.

Источник: ТАСС