Оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов обнародовали экспертный доклад «Путин. Итоги. 2018», продолжающий серию публикаций убитого в 2015 году Бориса Немцова.

Путин создал мафиозное государство, которое кормит криминальную элиту, унижая основную массу населения и не оставляя россиянам никакой надежды на нормальное будущее Цитата из доклада «Путин. Итоги. 2018»

Используя данные из открытых источников, авторы доказывают, что от правления Владимира Путина выиграло только его окружение. В публикации говорится, что под его руководством Россия стала сильнее зависеть от нефти и теперь испытывает нехватку денег на покрытие многих социальных расходов.

Также из доклада следует, что в стране выросли расслоение и коррупция. «Малый бизнес задушили налогами, ­антисанкциями и административным давлением. Пенсии в России не дотягивают даже до самых бедных европейских стран. Грабят поборами дальнобойщиков. Учителей и врачей увольняют по всей стране, денег на их содержание банально не хватает. Зато армия чиновников уверенно растет», — говорится в отчете.

В заключении эксперты отмечают, что сам Путин и российские власти позиционируют происходящее как «возрождение сверхдержавы».

В 2008 году Борис Немцов опубликовал отчет «Путин. Итоги». Спустя два года вышла обновленная версия доклада. В обоих документах содержалась критика действующего режима.

Ранее The Village рассказывал, что делать 18 марта тем, кто не хочет видеть Путина президентом еще шесть лет.

Источник: «Путин. Итоги. 2018»