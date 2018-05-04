Утром в пятницу, 4 мая, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:55 задерживались 15 рейсов: восемь из них — в Шереметьеве, пять — в Домодедове, а еще два — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили 11 вылетов, в том числе в Санкт-Петербург, Омск, Караганду, Энфиду, Франкфурт-Хан, Франкфурт-на-Майне и Гоа. Из Внукова не вылетят три рейса, в том числе в Цзинань и Анталью.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»