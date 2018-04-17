Утром во вторник, 17 апреля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:10 задерживались 30 рейсов: 15 из них — во Внукове, 11 — в Домодедове, а еще четыре — в Шереметьеве. Кроме того, в Домодедове отменили шесть вылетов, в том числе в Омск, Барнаул и Анталью.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»