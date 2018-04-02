Утром в понедельник, 2 апреля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 задерживались 19 рейсов: восемь из них — в Шереметьеве, шесть — в Домодедове, а еще пять — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили семь вылетов, в том числе в Омск, Ижевск, Сабетту, Дубай и Харбин.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»