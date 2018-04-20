Утром в пятницу, 20 апреля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:40 задерживались 16 рейсов: восемь из них — во Внукове, пять — в Шереметьеве, а еще три — в Домодедове. Кроме того, во Внукове отменили десять вылетов, в том числе в Ереван, а в Домодедове — еще пять.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»