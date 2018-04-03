Утром во вторник, 3 апреля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 задерживались восемь рейсов: четыре из них — в Шереметьеве, три — в Домодедове, а еще один — во Внукове. Кроме того, во Внукове отменили 14 вылетов, в том числе в Санкт-Петербург, Белгород, Ульяновск, Пензу и Ереван. В Домодедове не состоятся еще 13 рейсов, в том числе в Омск, Барнаул, Норильск, Певек, Ош и Дубай.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»