Утром в понедельник, 26 марта, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:25 задерживались 20 рейсов: 13 из них — в Шереметьеве, четыре — во Внукове, а еще три — в Домодедове. Кроме того, в Домодедове отменили семь вылетов, в том числе в Омск, Орск, Дубай и Стамбул.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»