Утром в среду, 21 марта, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:25 задерживались 16 рейсов: семь из них — во Внукове, пять — в Домодедове, а еще четыре — в Шереметьеве. Кроме того, в Домодедове отменили 24 вылета, в том числе в Белгород, Воронеж, Киров, Омск, Пензу, Липецк, Тамбов, Караганду, Ош и Мюнхен.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»