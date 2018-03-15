В России приняли новый стандарт дорожной разметки, который пришел на смену своду правил от 2011 года, чтобы привести их в соответствие с положениями Таможенного союза.

Из документа следует, что с 1 июня 2018 года основную разметку можно будет делать как белой, так и желтой. Предполагается, что это позволит улучшить ее видимость, особенно в регионах, где обильно выпадает снег.

Также на дорогах появится синяя разметка. Она будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила применения закрепят в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас перерабатывается.

Кроме того, в документе описана «вафельная разметка». С апреля ей начнут помечать зоны перекрестка, на которые нельзя заезжать на запрещающий сигнал светофора.

Источник: «Коммерсантъ»