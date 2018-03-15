В северо-восточном вестибюле станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро закончился монтаж панелей входных павильонов.

Их форма похожа на деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций — перфорированные отверстия, через которые будет проникать естественный свет.

Станция «Солнцево» находится в одноименном районе под улицей Богданова, там, где к ней примыкает Попутная улица. У нее два подземных вестибюля.

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Желтую ветку продлевают от «Раменок» до «Рассказовки». На этом участке построят семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

The Village уже рассказывал, как выглядят пять новых станций метро.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы