Один из резидентов технопарка «Калибр» тестирует сборку трехколесного электромобиля класса А.

В производстве применяются только отечественные комплектующие: из них сконструированы элементы кузова, силовой агрегат, электроника, колеса, элементы шасси и изделия из пластика.

Для управления трехколесным электромобилем нужны водительские права категорий В и В1. Электрокар сможет разгоняться до 100 километров в час и вмещает двух человек. Зарядить аккумулятор можно через обычную сеть напряжением 220 вольт, это займет от полутора до двух часов. Позднее появится и грузовая версия — специально для курьерских служб.

mos.ru

По мнению создателей, разработка будет востребована у служб городских парков. Например, для уборки, перевозки небольших грузов, перемещения персонала. Еще один перспективный вариант — использование электромобилей в системе каршеринга.

Первые 12 машин полностью соберут в мае 2018 года. Первую модель новинки отправят на полевые испытания уже в середине марта. Серийно электрокар будут выпускать на территории технопарка.

Ранее в Москве появились специальные парковочные места для электромобилей. Они расположены на центральных улицах: Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной, Малой Дмитровке и других. Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара.

Сейчас в столице ведется работа по открытию зарядных станций для электромобилей. Планируется, что к концу 2018 года их будет более 150.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы