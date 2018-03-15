К вечеру 15 марта сугробы в Москве вновь вырастут до полуметра.

Ночью термометры в столице показали минус 4,3 градуса. Количество выпавшего снега составило около 4–5 миллиметров в пересчете на воду. В результате сугробы в Москве и области выросли на 4–5 сантиметров.

Снегопад продолжится до конца дня. В Московском регионе выпадет еще от 2 до 4 миллиметров осадков. К концу дня высота снега на главной станции столицы на ВДНХ достигнет 50 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в столичный регион придут аномальные для марта морозы. По данным синоптиков, температура в Московской области опустится до минус 25 градусов. Чуть теплее — до минус 20 градусов — будет ночью в выходные в столице.

Источник: «Метеоновости»