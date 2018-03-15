Кандидат в президенты России Владимир Жириновский прокомментировал срыв Ксении Собчак на прошедших накануне теледебатах.

Политика — это тяжелая работа, это жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность. Политик должен быть готов быть жестким и даже жестоким. Размазни, как последний царь или Горбачев, довели нашу страну до краха, а тираны привели ее к величию Владимир жириновский , глава ЛДПР

Ранее в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» Ксения Собчак пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на хамство своих оппонентов. В ответ он заявил, что не может повлиять на ситуации по установленным ЦИКом правилам. Однако позднее ЦИК заявил, что модерация дискуссии — это обязанность ведущего.

В начале марта на дебатах между кандидатами произошла словесная перепалка, в ходе которой Жириновский в грубой форме обругал Собчак. В ответ Собчак вылила на лидера ЛДПР стакан воды.

Источник: Владимир Жириновский