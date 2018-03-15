Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) опубликовал коллекцию дореволюционных открыток с видами Казани, Нижнего Новгорода, Архангельска, Саратова и других российских городов.

«Одним из источников пополнения архивных фондов явились личные собрания архитекторов, искусствоведов, историков, работавших в области изучения, охраны и реставрации памятников. Среди переданных ими материалов были и открытки», — отметили в КГИОП.

С полным собранием открыток можно ознакомиться по ссылке.

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Источник: пресс-служба КГИОП